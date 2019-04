Aalen: Einbruch in Tankstelle

» Donnerstag, 18. April 2019

Kurz vor 3 Uhr verständigte am Mittwoch ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, dass Personen in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße in Aalen einbrachen. Als nur wenige Minuten später die ersten Polizeistreifen eintrafen, flüchtete eine Person in Richtung eines dortigen Baumarktes

31

07361

5800

0

45

7

Eine zweite Person blieb in der Tankstelle und wurde kurz darauf auf frischer Tat festgenommen. Hierbei handelt es sich um einenJahre alten rumänischen Staatsbürger. Der Tatverdächtige wird im Verlauf des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten einen VW-​Schlüssel. Die Polizei Aalen bittet Zeugen, insbesondere zu verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem VW, sich unter der Telefonnummerzu melden. Nachträglich wurde ein weiterer Einbruch in eine Firma in der Bahnhofstraße angezeigt, Tatzeitraum war hier ebenfalls der Mittwoch, zwischenUhr undUhr. Es wird derzeit geprüft, ob dieser Einbruch mit dem Einbruch in die Tankstelle in Verbindung steht.

