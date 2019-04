Tod beim Kochen?

» Donnerstag, 18. April 2019

Galerie (1 Bild)

Am Donnerstag um die Mittagszeit wurde in Gmünd in der Oberbettringer Straße eine leblose Person in ihrer Wohnung aufgefunden.

12

Ein aktivierter Rauchwarnmelder löste gegenUhr in der Oberbettringer Straße einen Polizei– und Feuerwehreinsatz aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in der betreffenden Wohnung eine verstorbene männliche Person lag. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Mann während des Kochens verstarb und deshalb durch das angebrannte Essen der Rauchmelder auslöste. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, bislang gibt es allerdings keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heinz Strohmaier

22 Sekunden Lesedauer

784 Aufrufe

10 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 49