TSV Essingen verlängert mit Tim-​Ulrich Ruth vorzeitig bis 2022

» Donnerstag, 18. April 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: TSV Essingen

Unabhängig vom Verlauf der aktuellen Saison basteln die Verantwortlichen des Fußball-​Verbandsligisten TSV Essingen an der Zukunft. Patrick Schiehlen (rechts im Bild), Sportlicher Leiter des Vereins, und Lars Eisenmann, der Schiehlen beim TSV Essingen seit dem Winter als Technischer Direktor unterstützt, freuen sich, dass sie nun mit Tim-​Ulrich Ruth vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängern konnten. Der Vizekapitän bleibt somit bis zum Jahr 2022 im Schönbrunnenstadion.

„Seine Vertragsverlängerung um drei weitere Jahre ist ein sehr wertvolles Zeichen für die Mannschaft und den gesamten Verein. Derweiß, was er an Tim hat und umgekehrt ist es genauso. Es ist ein Vertrauensbeweis für uns, ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte Schiehlen bei der Vertragsunterzeichnung.Ruth ist von seinem Entschluss vollauf überzeugt. „Der Verein hat wichtige Leute installiert. Leute, die den Verein in die richtige Richtung bringen. Ich möchte einfach Teil dieses Prozesses bleiben, denn derEssingen ist für mich eine Herzensangelegenheit“, so Ruth selbst.Der Außenverteidiger ist bereits seitbei den Blau-​Weißen, längst betrachtet er denals seinen Verein. „Ich kann ja nicht Wasser predigen und Wein trinken. Sportlich möchte ich immer das Maximale. Das heißt, dass ich auch irgendwann mit dieser Mannschaft in der Oberliga spielen möchte, wenngleich es in dieser Saison nicht mehr danach aussieht, als wenn wir es noch schaffen könnten“, so der-​Jährige weiter.Aber bisist ja noch Zeit. Auch Eisenmann, der jahrelang als Essinger Schlussmann mit Ruth in einer Mannschaft gespielt hat und ihn gut kennt, freut sich, dass der Blondschopf den Essingern die Treue geschworen hat. „Es gibt wohl nur ganz wenige Spieler inklusive der Familie, deren Identifikation mit der Gemeinde Essingen und demEssingen gleichermaßen groß ist. Er verkörpert all das, wofür wir als Verein stehen: unbedingter Siegeswillen und Einsatz, oft über die Schmerzgrenze hinaus, gepaart mit einem großen Herzen“, so Eisenmann.Schiehlen und Eisenmann basteln weiter am Kader des– und das, wie es das Beispiel Ruth zeigt, nicht nur kurzfristig. Jetzt aber freuen sie sich beimEssingen erst einmal alle auf das Pokal-​Halbfinale gegen den Oberligisten SGV Freiberg am Mittwoch. Ruth: „Das ist ein absolutes Highlight für die Mannschaft und den Verein – und in einer Partie ist immer alles möglich.“

