Alpin-​Tage im Remstal: Starker Zusammenschluss zur Gartenschau

» Freitag, 19. April 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Was ganz Besonderes zur Remstal Gartenschau: Am Fuße der Sc hwäbischen Alb wird es nun sogar Alpin-​Tage geben. Die Gmünder Bergwacht und die Sektion Schwäbisch Gmünd des Deutschen Alpenvereins ( DAV ) — mithin größter Gmünder Verein — sind mit starkem Engagement beteiligt.

Die Verantwortlichen haben im Rahmen der Remstal Gartenschau ein zweiwöchiges Programm zusammengestellt. Viele „Pomis“ aus der Extrem-​Bergsteiger-​Szene geben sich dazu in Schwäbisch Gmünd bei Vortragsangeboten ein Stelldichein. Dazu auch — im Extremfall — lebensrettende Infos sowie Schau– und Mitmachaktionen der Gmünder Bergwacht. Besonders freut sich darauf neben der Bergwacht auch der Gmünder DAV , mit fast 4000 „Fans“ der laut Mitgliederzahl größte Verein in Sc hwäbisch Gmünd. Dazu am Samstag mehr in der Rems-​Zeitung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

