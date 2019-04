RemsNugget-​Bewegung: Für gute Laune und mehr Achtsamkeit gegenüber der Umwelt

Freitag, 19. April 2019

Fotos: Heino Schütte

Stones oder Nuggets, schon längere Zeit an der Elbe in Hamburg oder jetzt zu Ostern auch an der Rems: Eine neue Bewegung, organisiert in Facebook-​Gruppen macht Furore. Es geht um die künstlerische Gestaltung von Steinchen, deren Auslegung in Parks, das aufmerksame Auffinden, die Weitergabe und nette mitmenschliche Geschichten dazu .

Die Namen der Gruppen sind unterschiedlich, doch die Idee vereint in ganz Deutschland immer mehr Akteure. Die Gmünder Facebook-​Gruppe „RemsNugget“ umfasst bereits 88 begeisterte Menschen aus allen Berufen und Generationen. Am Karfreitag-​Morgen traf sich der harten Kern im Remspark, um rechtzeitig zu Ostern zahlreiche künstlerisch gestaltete Kiesel– und andere Steine auszulegen.



Uschi und Arno Wiersdorf, Ute und und Markus Jentsch beschreiben dazu die Idee, die hinter dieser Bewegung steckt. Es gehe darum, Menschen Freude zu bereiten, deren freundschaftliches Miteinander sowie die Kommunikation zu fördern und Achtsamkeit und Aufmerksamkeit gegenüber der Umwelt zu stärken. Es sei unerträglich, tagtäglich mit ansehen zu müssen, wie leider immer mehr Leute völlig versunken und noch in ihr Smartphone starrend durch die Stadt und die Parks wandeln und ihre Umwelt und ihre Mitmenschen mit direkten Kontakten gar nicht mehr wahrnehmen.



Eine Kampagne auch gegen virtuelle Geister– und andere Spiele. Die RemsNuggets sollen gesucht und aufgelesen, eventuelle Geschichten dazu via Facebook ins Netz gestellt und die kleinen Kunstwerke immer wieder aufs Neue an besonderen oder auch unscheinbaren Orten ausgelegt werden. Ein großes Netz von netten Kontakten und vielleicht auch Freundschaften entstehen, ganz besonders jetzt auch zur Remstal Gartenschau.







Die Geschichte dazu auch am Samstag in der Rems-​Zeitung, RemsNuggets bei Facebook.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heino Schütte

