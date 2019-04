Samstags-​Reportage: Kreuzweg am Salvator

» Freitag, 19. April 2019

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gbr

Beinahe 2000 Jahre sind seit dem ersten Karfreitag der Weltgeschichte bereits vergangen – und doch ist das Geschehen auf der „Via Dolorosa“, jener Straße der Schmerzen in Jerusalem, im Bewusstsein vieler Christen so präsent, als wäre es erst einige Jahrzehnte her, dass der Erlöser (lat. „Salvator“) ans Kreuz geschlagen wurde. Der Kreuzweg schildert die Stationen der grausamen Hinrichtung.

Der dem Erlöser gewidmete Berg in Schwäbisch Gmünd wird im Rahmen der Remstal Gartenschau gemeinsam mit dem Leonhardsfriedhof sowie den historischen Kirchen als Teil der „Via Sacra“ (Heilige Straße) besonders in den Blickpunkt gerückt. Vom Bahnhof bis hinauf zur Felsenkapelle wird der Kreuzweg Jesu in eindrucksvollen figürlichen Bildern dargestellt. Mehr darüber in der Samstags-​Reportage in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heinz Strohmaier

29 Sekunden Lesedauer

257 Aufrufe

9 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 61