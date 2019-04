Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 02. April 2019 Dienstag, 02. April 2019

Am Zeiselberg: Vorfreude auf die Gmünder Riesenrutsche

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Von vielen Passanten und Zuschauern verfolgt, begutachtet und lebhaft kommentiert hat am Dienstag am Zeiselberg die Montage der Riesenrutschbahn begonnen. Sie wird gewiss im wahrsten Sinne des Wortes zu den „Höhepunkten“ der Remstal-​Gartenschau gehören. Auch die Monteure zeigten bereits Spaß an diesem besonderen Auftrag.

22

Abenteuerlustige Kinder und Jugendliche würden am liebsten sofort loslegen mit einer Rutschpartie. Dagegen stehen Eltern und Großeltern bisweilen noch mit gewisser Ehrfurcht vor der Konstruktion derMeter langen Röhrenrutsche. Die wird gekrönt von einem rund zehn Meter hohen „Rutschenturm“, der im Innern auch als Kletterturm ausgestaltet ist. Projektmanager Rene Mertin von der Herstellerfirma Kompan Let’s play aus Flensburg beruhigt ängstliche Gemüter: Von diesem Turm werde kein Kind herunterfallen, denn es handle sich um eine geschlossen Konstruktion, auch unterteilt in mehreren Etagen. Mit jedem Bauteil wuchs die Vorfreude. Ausführlicher Bericht über diese außergewöhnliche Spielplatzbaustelle am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heino Schütte

36 Sekunden Lesedauer

246 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 57