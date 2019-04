Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 02. April 2019 Dienstag, 02. April 2019

Schäden durch Starkregen nicht einfach als unvermeidbar hinnehmen

Ein Hochwasser, das durch kontinuierliches Ansteigen des Pegels in den Flüssen absehbar ist, kann zum Beispiel durch Stauseen oder Flutmulden sehr gut beherrscht werden. Bei Hochwasser, das durch plötzliche extreme Niederschläge verursacht wird, funktioniert diese Form der Vorbeugung nicht. Das Forschungsprojekt RESI-​extrem untersucht, was man stattdessen tun kann, um die Schäden in Grenzen zu halten.

Man kanne zum Beispiel ein Kanalsystem nie so auslegen beziehungsweise nachträglich so aufrüsten, dass die Einlaufschächte und Rohrleitungen jene Wassermassen mühelos „schlucken“, die flächendeckend bei einem solchen Wetter auf eine Stadt prasseln. Die dadurch entstehenden Schäden nach dem Motto „Schwamm drüber und aufräumen“ aber auch nicht einfach als gottgegeben hinnehmen und nur darauf hoffen, dass man künftig davon verschont bleibt, wäre dennoch falsch.







Die Rems-​Zeitung beleuchtet das Thema in der Dienstagausgabe.



