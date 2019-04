Blaulicht | Dienstag, 02. April 2019 Dienstag, 02. April 2019

Schlägerei: Polizei sucht Zeugen

Galerie (1 Bild)

Aufgrund einer gemeldeten Schlägerei musste die Polizei am Samstagabend, gegen 23 : 20 Uhr zu einer Tanzveranstaltung in Gmünd in der Stuttgarter Straße ausrücken. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten mehrere junge Männer zunächst aufgrund von Nichtigkeiten in Streit.

0

71

71

35

80

Im Verlauf des Streits kam es zu einer Schlägerei zwischen den Männern, wobei der genaue Hergang aufgrund der unterschiedlichen Aussagen der Beteiligten noch unklar ist. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet daher Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich unter der Telefonnummer/​zu melden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heinz Strohmaier

21 Sekunden Lesedauer

204 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 64