„Steinschlag" am Heilig-​Kreuz-​Münster

Am Heilig-​Kreuz-​Münster mussten jetzt Bereiche abgesperrt werden. In den vergangenen Tagen waren an je einer Stelle der Nord– und der Südfassade Steine herabgefallen und hatten ein Auto beschädigt.

Sobald ein ausreichend großer Hubsteiger zur Verfügung steht, wird Münsterarchitekt Paul Waldenmaier den Schaden kontrollieren. Bis dahin wurden zum Schutz von Passanten Flächen gesperrt.

