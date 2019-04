Ostalb | Dienstag, 02. April 2019 Dienstag, 02. April 2019

Zentralapotheke der Ostalb-​Kliniken: Lager mit 80 000 Arzneimittelpackungen

Kommende Woche wird im Kreistag der Beschluss gefällt, am Dienstag stimmte bereits der Betriebsausschuss Klinikimmobilien in seiner gemeinsamen Sitzung mit dem Verwaltungsrat Kliniken Ostalb der Vergabe von Rohbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt der Zentralen Notaufnahme und weiterer Funktionsbereiche am Stauferklinikum zu. Zuvor wurde die Zentralapotheke der Ostalb-​Kliniken besichtigt. Auch dort erfolgen im Zuge der Umbauarbeiten verschiedene Maßnahmen.

Zum ersten Bauabschnitt gehören neben der Zentralen Notaufnahme auch eine ambulante KV-​Praxis sowie eine ambulante Apotheke inklusive Zytostase– und Reinraumlabor. Einblick in das bestehende Reinraumlabor gab es für die Kreisräte am Dienstag nicht – in punkto Sauberkeit gelten höchste Standards. Doch Horst Friderich, der leitende Apotheker der Zentralapotheke, lud dennoch zu einem interessanten Rundgang ein, bei dem offensichtlich wurde, wie wichtig die Zentralapotheke für die Kliniken in Gmünd, Aalen und Ellwangen ist, die RZ berichtet in der Mittwochausgabe.

