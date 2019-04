Bettringen: Unfallflucht

» Montag, 22. April 2019

Am Ostersonntag, gegen 21 . 40 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem schwarzen Audi A 4 die Scheffoldstraße in Schwäbisch Gmünd in Richtung Bettringen. Am Kreisverkehr zur Neuen Straße kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte auf der Insel mit einem Verkehrzeichen

07171

358

0

iese wurde dabei aus seiner Verankerung gerissen. Der Unbekannte flüchtete von der Unfallstelle mit seinem vermutlich erheblich beschädigten Pkw. Der beim Unfall entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Unfalls sich unter Tel./​zu melden.

