Feierliches Hochamt im Heilig-​Kreuz-​Münster

„Christ ist erstanden“ — Die befreiende Botschaft des Ostermorgens brauste durch alle Register der mächtigen Orgel des Heilig-​Kreuz-​Münsters, der Chor der Gläubigen stimmte mit ein und das Licht schien beim feierlichen Festgottesdienst zum Ostersonntag mit noch mehr Kraft durch die hohen Buntglasfenster zu scheinen.

„Ostern mit Bilderbuchwetter“, meinte auch Dekan Robert Kloker „schöner kann man sich Ostern nicht vorstellen, als es sich in diesem Jahr darbietet.“ Und dennoch seien da dunkle Wolken, allein beim Blick auf die vergangene Woche. „Was schon der Brand der Kathedrale in Paris an Meinungen, Emotionen und Einschätzungen hervorgerufen hat. Auch an diesem sonnigen Osterfest gibt es einiges, was uns niederdrückt“, so Kloker. Einen ausführlichen Bericht zum Ostergottesdienst im Heilig-​Kreuz-​Münster können Sie am. April in der Rems-​Zeitung lesen.

