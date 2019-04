Schlägerei bei Osterparty

Montag, 22. April 2019

Am Ostermontag gegen 1 Uhr kam es auf einer Osterparty in Alfdorf zu einer Schlägerei zwischen ca. 15 Personen. Eine Gruppe, die bei der Schlägerei beteiligt war, fuhr mit dem Auto in Richtung Adelstetten davon — und wurde von der Polizei erwischt.

Dort wurde die Gruppe zur Erforschung des Sachverhalts einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer des Pkw erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem eine Blutentnahme durchgeführt worden war, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Alfdorf

Alfdorf ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

