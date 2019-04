Hüttenbrand: Wenig Schaden

» Dienstag, 23. April 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Kurz vor drei Uhr wurde am Dienstag die Bettringer Feuerwehr alarmiert. Mitglieder der Gartenfreunde Lindenfeld hatten auf einem an die Vereinsanlage angrenzenden Grundstück am Schapfenbach ein außer Kontrolle geratenes Feuer bemerkt.

Mit dem Rufen der Feuerwehr begannen die Nachbarn auch erste Löschversuche – was bei einem Beteiligten zu einer leichten Rauchvergiftung führte. Der Sachschaden, so die Polizeidirektion Aalen, sei sehr gering, da dort keine wertvollen Gegenstände gelagert waren.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Bettringen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heinz Strohmaier

17 Sekunden Lesedauer

988 Aufrufe

1 Tag 5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 65