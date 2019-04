TSV Essingen: Noch ein (langer) Schritt bis nach Stuttgart

Feiertag in Essingen: Der heimische TSV empfängt an diesem Mittwochabend ( 17 . 30 Uhr) den Fußball-​Oberligisten SGV Freiberg zum Verbandspokal-​Halbfinale. In dieser Partie entscheidet sich, wer am 25 . Mai im Finale im Gazi-​Stadion in Stuttgart um die begehrte WFV –Pokaltrophäe spielen darf. Der Tag der Amateure wird auch in diesem Jahr wieder live von der ARD übertragen.

Ein Schritt ist es noch für die Mannschaft von Beniamino Molinari. Zugegeben, ein recht langer Schritt. Denn mit dem SGV Freiberg gastiert an diesem Mittwoch eine der stärksten Oberligamannschaften Baden-​Württembergs im Schönbrunnenstadion. Die Freiberger mischen als Tabellendritter immer noch im Aufstiegsrennen zur Regionalliga mit. „Es war von vornherein egal, gegen wen es geht, denn es war uns bewusst, dass wir so oder so der Außenseiter sein würden“, sagt Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des, achselzuckend. „Nun also sind wir Außenseiter gegen Freiberg.“ Die Freiberger haben erst vor zwei Wochen gezeigt, zu was sie in der Lage sein können, als sie Essingens Nachbarverein Normannia Gmünd in der Liga mitvom Platz gefegt haben. Allen in Essingen ist bewusst, dass dieser Brocken ein besonders schwerer sein wird, denoch freut man sich im Lager desauf diese Partie. „Dieses Spiel ist ein absolutes Highlight für uns. Solch ein Halbfinale spielt man nicht jede Woche. Wenn wir alles reinhauen in diesem einen Spiel, einen Sahnetag erwischen, warum sollten wir dann nicht auch gegen Freiberg bestehen können? In einem Spiel ist immer alles möglich“, sagt Essingens Vizekapitän Tim-​Ulrich Ruth, der erst in der vergangenen Woche seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert hatte.Da kam das Osterwochenende den Essingern nicht ungelegen. In der Verbandsliga hatte die Molinari-​Mannschaft spielfrei, bereits am Ostermontag ging es wieder auf den Trainingsplatz. Der Fokus konnte auf dieses Halbfinale gelegt werden. Die Freiberger dagegen sind in der Oberliga bei der Neckarsulmer Sport-​Union angetreten, dort jedoch nicht über einhinausgekommen. Überhaupt sind es fast schon so etwas wie die Woche der Wahrheit für den SGV. Nach dem Pokalhalbfinale bei den Essingern empfängt die Mannschaft von Ramon Gehrmann den Tabellenführer Stuttgarter Kickers, der aktuell fünf Zähler mehr aufweist.

