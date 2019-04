65 -​Jähriger im psychischen Ausnahmezustand

Eine Zeugin verständigte am Dienstagabend gegen 21 Uhr die Polizei, nachdem ihr in der Oberbettringer Straße ein Mann aufgefallen war, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. So zeigte er sich teils lachend, teils weinend und hielt sich mitten auf der Fahrbahn auf.

Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd brachten den Mann zunächst zu seiner Unterkunft. Dort trat der-​Jährige unvermittelt nach einem Polizisten. Während des nun folgenden Gerangels wurden zwei Polizeibeamtinnen leicht verletzt. Während der nun folgenden Fahrt zum Polizeirevier schlug der Mann mehrfach seinen Kopf gegen die Seitenscheibe des Streifenwagens. Nachdem er auch auf der Dienststelle mehrfach versuchte, mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen und weiterhin nach Beamten trat, wurde er von einem hinzugezogenen Arzt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

