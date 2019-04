Baumaßnahmen am Pumpwerk in Alfdorf gestoppt

Eine große Baumaßnahme in Alfdorf ist vorerst gestoppt worden. Die Baugrube, wo eigentlich derzeit das neue Pumpwerk gebaut werden soll, ist verwaist. „Für Alfdorf ist der Baustopp eine Katastrophe“, sagt Bürgermeister Michael Segan.

Um das Abwasser aus Alfdorf und Teilorten in die Kläranlage Leineck zu transportieren, wird in Alfdorf ein Pumpwerk benötigt.erteilte das Landratsamt Rems-​Murr die Baugenehmigung. Eine Angrenzerbefragung war durchgeführt worden, bei der es jedoch keine Einwände gab. Im Oktoberwurden die Tiefbau-​, Stahlbeton– und Kanalarbeiten für das Pumpwerk Alfdorf vergeben. Wieso die Arbeiten jetzt gestoppt werden mussten, erfahren Sie am. April in der Rems-​Zeitung.

