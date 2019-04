Böser Ausrutscher: OB Richard Arnold hat sich den Daumen gebrochen

» Mittwoch, 24. April 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Es wird aktuell in Schwäbisch Gmünd viel gemunkelt über einen schlimmen Sturz von Oberbürgermeister Richard Arnold mit angeblich schweren Verletzungen. Tatsächlich ist er „nur“ mit einem gebrochenen Daumen davongekommen — und freut sich nach wie vor auf die erste Rutschpartie am Zeiselberg.

30

Bei einer Begehung des Zeiselbergs war das Gmünder Stadtoberhaupt am Mittwoch schon drauf und dran, die fastMeter lange Riesenrutsche auszuprobieren. Doch seine „rechte Hand“, Rathaus-​Pressesprecher Markus Herrmann, riet mit besorgtem Blick auf die linke Hand von Richard Arnold dringend davon ab. Der OB war dieser Tage am Bächle hinter seinem Haus in Herdtlinsweiler ausgerutscht. Er habe Glück im Unglück gehabt, so meint er. Es hätte schlimmer kommen können. Schmunzelnd meint er, dass er mit Hilfe einer Stützschiene nun kräftiger und beständiger denn je für die Remstal Gartenschau den Daumen hochhalten kann. Gewiss ist’s ihm auch möglich, mit seinem massiv geschienten Unterarm bei der nächsten Gemeinderatssitzung kräftiger denn je auf den Tisch zu hauen. Wie auch immer: Wir wünschen ihm gute Besserung!

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heino Schütte

41 Sekunden Lesedauer

500 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 75