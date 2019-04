Holger Traub: „Der Wechsel war falsch“

„Jetzt müssen wir mal wieder unsere Wunden lecken“, hat Holger Traub nach dem 1 : 4 gegen den FV Ravensburg gesagt. Der Trainer des Fußball-​Oberligisten weiß aber auch, dass dazu schlicht die Zeit fehlt, denn bereits an diesem Mittwoch ( 18 . 30 Uhr) geht es zum Nachholspiel zum CfR Pforzheim.

Dieses 1 : 4 gegen die Ravensburger ist der zweite Nackenschlag für die Normannen binnen einer Woche gewesen. Davor setzte es ein 1 : 5 gegen den SGV Freiberg. „In der Hinrunde ( 2 : 2 und 1 : 1 , d. Red.) haben wir es geschafft, die Spiele ausgeglichen zu gestalten. Dass man aber gegen diese Kaliber verlieren kann, das ist doch nicht so überraschend“, so Traub, der jedoch einen Fehler gegen Ravensburg einräumte. Mit Simon Knecht hatte er einen Aktivposten in der Halbzeit herausgenommen, für Knecht Dominik Pfeifer gebracht (wir berichteten). „Der Wechsel war falsch und im Nachhinein würde ich ihn auch nicht mehr machen. Aber wir müssen ja während eines Spiels solche Entscheidungen treffen und sind da vor Fehlern nicht gefeit“, so Traub. Am Ostermontag hatten die Normannen Training. Der FCN –Übungsleiter bat Knecht zu einem Gespräch, räumte diesen Fehler ein. „Ich bin nicht auf die Knie gegangen, habe ihm aber ganz klar gesagt, aus der fachlichen Analyse heraus, dass wir da einen Fehler gemacht haben. Simon wird auch gegen Pforzheim wieder in der Startelf stehen“, so Traub.





