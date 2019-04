1 . FC Normannia Gmünd: Raus aus der Negativspirale

» Donnerstag, 25. April 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Die jüngste Bilanz: drei Spiele, drei Pleiten, 13 Gegentore. Fußball-​Oberligist 1 . FC Normannia Gmünd möchte möglichst schnell aus der Negativspirale herauskommen. Am besten schon am Samstag ( 15 Uhr) beim Tabellenachten FC Villingen.

Auch gegen Villingen wird Traub nicht auf alle seine Akteure zurückgreifen können.







Welche Normannia-​Spieler ausfallen werden, lesen Sie im ausführlichen Vorbericht von unserem Sportredakteur Timo Lämmerhirt in der Rems-​Zeitung vom 26 . April.



beim SGV Freiberg,gegen den FV Ravensburg und nun, im Nachholspiel am Mittwochabend,beim CfR Pforzheim. Längst muss man sich bei der Normannia nicht mehr nur um die stumpfe Offensive Gedanken machen, hinten stimmt es ebenfalls längst nicht mehr. „Gegentore in drei Spielen sind natürlich zu viel, diese Statistik ist nicht gut, da kann also etwas nicht stimmen. Ich möchte jetzt Antworten von der Mannschaft“, sagt–Trainer Holger Traub. Das hat er seiner Mannschaft schon nach dem Schlusspfiff in Pforzheim mitgeteilt. Die Busfahrt sei mit zwei Stunden schließlich lang genug, um sich einige Gedanken zu machen, so Traub. Am Donnerstagabend werde es somit zur Aussprache mit dem Mannschaftsrat (Stephan Fichter, Andreas Mayer, Yannick Ellermann, Patrick Lämmle, Daniel Glück und Marvin Gnaase) kommen. Dort soll Tacheles geredet werden. „Wir sind doch alle Männer, da wird doch jeder die Wahrheit vertragen. Wir müssen den Karren, der nun im Dreck steckt, gemeinsam wieder herausziehen. Ich kann keine Gedanken lesen, deswegen die Aussprache“, klärt Traub auf.Beimin Pforzheim habe er Parallelen zumin Freiberg ausgemacht. Eine Standardsituation brachte denmitin Rückstand. Das sei auch schon in Linx so gewesen, so Traub weiter. „Das Tor bekommen wir viel zu einfach. Wenn man so verteidigt, ist es natürlich schwierig, ein Tor zu verhindern. Danach sind wir, wie zuletzt so häufig, wieder einem Rückstand hinterhergelaufen“, so Gmünds Cheftrainer. Dazu sei man bei den restlichen drei Treffern stets in Konter gelaufen. „Es war nicht so, dass wir die Tore bekommen haben, weil der Pforzheimer Druck zu groß gewesen wäre.“ Wie auch immer die Gegentore derzeit fallen – sie fallen. Man darf gespannt sein, wie die Normannen sich nach der Aussprache verhalten werden.

