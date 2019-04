Erster Dalaloyan-​Einsatz für den TV Wetzgau

Sagen wir es mal so: Eine Pause kann auch mal schön sein. Doch für die Kunstturner des TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau und den Rest der 1 . Bundesliga fühlt sich die zweitgeteilte Saison nicht immer gut an. Schließlich dauert die Pause geschlagene fünf Monate. Doch noch ist es nicht so weit: Die Wetzgauer treten an diesem Sonntag ( 14 Uhr) gegen den TuS Vinnhorst an. Ein weiter Trip bis nach Hannover steht an.

Denn an diesem Wochenende darf seine Mannschaft noch einmal ran vor der langen Pause: in Hannover gegen den TuS Vinnhorst. Und dabei kommt es auf Wetzgauer Seite zu einer Premiere: Zum ersten Mal wird Neuzugang Artur Dalaloyan (links auf dem Bild) im Dress der Gmünder zu sehen sein – und das Team anführen. An vier Geräten plant Paul Schneider den Einsatz des russischen Weltmeisters ein. Lediglich am Pauschenpferd und am Reck wird er nicht eingesetzt. Hierfür hat Schneider noch einen anderen ausländischen Spezialisten mit an Bord: den Niederländer Bart Deurloo. Ein Flieger am Königsgerät seit vielen Jahren. Der Wetzgauer Coach ist sich sicher: „Wir gehen mit einer der stärksten Mannschaften, die wir je hatten, an den Start.“







Das Los der langen Pause trifft die Kunstturn-​Bundesliga seit vielen Jahren. Die Einzelwettbewerbe wie Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften lassen keinen anderen Terminkalender zu. Der Trainer des TV Wetzgau, Paul Schneider, sagt dazu: „Wir wissen, dass das nicht schön ist. Aber was sollen wir machen?“ Und so macht er gute Miene …

