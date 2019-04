Mahnmal zur Erinnerung an Euthanasieopfer enthüllt

Donnerstag, 25. April 2019

Es ist eine Stunde, die betroffen macht. Dennoch ist der Anlass für diese eine Stunde auch ein Grund, hoffnungsvoll zu sein. Das Thema ist ein sehr schweres: Euthanasie – der Mord an Tausenden von Menschen mit der Begründung, sie seien unwertes Leben. In Gmünd gibt es jetzt ein Mahnmal zur Erinnerung an die Menschen, die Opfer der Euthanasie wurden.

Das Thema ist so schwer, dass vor allem ältere Generationen sich kaum wagen, offen darüber zu sprechen. Das hoffnungsvolle daran ist: In Gmünd wächst eine Jugend heran, die sich bewusst damit auseinandersetzt, die Fragen stellt, die Antworten will. Die verhindern will, dass sich dieser dunkle Part der deutschen Geschichte auch nur ansatzweise wiederholt. Deshalb haben sie ein Zeichen gesetzt. Mehr zur Enthüllung des Mahmals erfahren Sie am. April in der Rems-​Zeitung.

