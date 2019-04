Unfall in Straßdorf: Passanten und Feuerwehr leisteten lebensrettende Erste Hilfe

» Donnerstag, 25. April 2019

Was zunächst wie ein klassischer Unfall aussah, stellte sich später als Folge eines medizinischen Notfalls heraus. Der am Geschehen alleine beteiligte Fahrer eines Renault Megane befuhr am Donnerstag, 25 . April, gegen 15 . 20 Uhr die Einhornstraße. Andere Autofahrer und später Mitglieder der Straßdorfer Feuerwehr leisteten bis zum Eintreffen des DRK Erste Hilfe in Form von lebenserhaltenden Maßnahmen.