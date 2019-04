Verkehrsbeeinträchtigungen Königsturmstraße

» Donnerstag, 25. April 2019

Am Freitag, 26 . April, kommt es in Schwäbisch Gmünd in der Königsturmstraße, im Bereich der Einmündung Gemeindehausstraße, in der Zeit zwischen 8 . 30 Uhr und 11 Uhr zu einer kurzfristigen Verkehrseinschränkung.

Es wird eine Mittelinsel abgeladen und verdübelt. Die Arbeiten werden rund eine Stunde in Anspruch nehmen. Die ausführende Baufirma lässt den Verkehr während der Arbeiten durch die Polizei regeln, danach wird die Straße umgehend wieder freigegeben.

