Kulturmagazin der Rems-​Zeitung

Noch mehr als sonst besteht im Jahr der Remstal Gartenschau die Möglichkeit, einzutauchen in das vielfältige kulturelle Leben, das die Stadt und die Region zu bieten haben. Das Kultursommer-​Magazin der Rems-​Zeitung gibt wie gewohnt einen Überblick über die kulturellen Veranstaltungen der kommenden Monate.

Noch mehr als sonst wird sich 2019 zeigen, dass gleich wie ein Fluss auch all das Verbindung schafft, was in Form verschiedenster Veranstaltungen gemeinsam auf die Beine gestellt wird. Das gilt für die Remstal-​Kommunen ebenso wie für alle anderen Städte und Gemeinden, die sich mit ihrem Programm im Kultursommer-​Magazin präsentieren und erneut Lust machen auf nicht enden wollende Sommerabende mit Musik, Theater, Kabarett, Ausstellungen und Literatur, die Herz und Sinne berühren.







Das Magazin liegt am Samstag der RZ bei.

