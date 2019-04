Wie der Klimawandel auf den Brotpreis wirkt

Wird sich der Klimawandel bei „Otto Normalverbraucher“ im Geldbeutel niederschlagen? Frank Stemke sagt ja. Der Gmünder Bäckermeister kündigte eine Preisanpassung mit Verweis auf den dürrebedingten Ernteausfall bei Getreide von sechs Prozent an.

2017

2018

„Unsere letzte Preisanpassung war in“, sagt Stemkes Bruder Jürgen. Obwohlsowohl die Lohnkosten gestiegen seien, als auch die Rohstoffpreise deutlich angezogen hätten, habe man dies nicht an die Kunden weitergegeben. In Europa habe es aufgrund der Dürre des vergangenen Jahres einen Ernteausfall von sechs Prozent gegeben. In Süddeutschland seien in der Folge die Preise für Brot-​Weizen und –Roggen um zehn Prozent angestiegen. Mehr zum Thema in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

