Wochenende: Dem Leben entrückt

Wochenende! Und schon wieder, oder immer noch, befinden sich Mitarbeiter/​innen in unserem Druckzentrum im Warnstreik. Trotzdem können die RZ-​Leser/​innen am Samstag 52 aktuelle Seiten in den Händen halten, 16 davon in der Wochenende-​Beilage. Da mussten die „Verbliebenen“ ordentlich ran, allerdings schaffen wir es nicht, alle Seiten dort zu platzieren, wo man sie gemeinhin sucht. Trotzdem: Ein lesenswertes Wochenende!

Die Menschen werden älter. Einige werden dement oder erkranken an Alzheimer. Wenn Menschen dement werden, verändert sich alles – auch für ihre Angehörigen. Ein Pflegeheim ist nicht die einzige Form der optimalen Betreuung. Zunehmend entstehen Senioren­Wohngemeinschaften speziell für diese Gruppe.

Ein brüllendes Kind wegtragen. Unter Protest im Kinderwagen festschnallen. Ist es schon Gewalt, wenn körperliche Macht gegenüber dem Nachwuchs ausgeübt wird? In der Rubrik „Kind+Kegel“ gehen wir dieser Frage nach.

Auf der Seite Mensch+Technik sind die „Plastik-​Karten“ das Thema: Im Durchschnitt hat jeder Deutsche mindestens sieben Plastikkarten in seinem Geldbeutel. Smartphone­Apps helfen dabei, die Menge von Plastikkarten zu verringern, die wir täglich mit uns herumtragen .



Die Rems-​Zeitung am Samstag zeigt Lösungen auf!



