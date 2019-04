Kasim Gashi: „Das ist für mich der größte und wichtigste Kampf!“

» Samstag, 27. April 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Lämmerhirt

Seit 23 Jahren bereits geht der Heubacher Kasim Gashi seinem Sport, dem Boxen, nach. Doch am 14 . September wird es einen Kampf geben, der selbst Gashi das Leuchten in die Augen zaubert. Dann wird es in der Großsporthalle um nicht weniger gehen als den Interims-​Weltmeistertitel in der GBU (Global Boxing Union).

29

2

3

PC

5

3

Am 14 . September nun kommt es für Gashi zu einem ganz wichtigen Ereignis. „Das ist der größte und wichtigste Kampf in meiner Karriere!“, lässt Gashi erkennen, was in diesem Herbst für ihn ansteht. Er wird gegen einen Italiener oder Argentinier antreten. Die beiden potenziellen Kontrahenten werden Ende Mai/​Anfang Juni einen Ausscheidungskampf machen, der Sieger kommt nach Gmünd und fordert Gashi. „Ich habe mir Videos von den beiden angesehen und gehe zu 99 Prozent davon aus, dass es der Argentinier sein wird. Ich bereite mich ganz frech auf ihn vor“, sagt Gashi.





Weitere Informationen rund um die Veranstaltung oder Sponsorenanfragen gibt es unter 0152 /​ 24 05 70 47 oder via Mail an gashi-​boxpromotion@​web.​de









Den ausführlichen Bericht zu Kasim Gashis Kampf lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag.



Im Boxsport gibt es unzählige Verbände, unzählige Gewichtsklassen, logischerweise auch unzählige Verantwortliche mit nicht weniger vielen Regeln. „Ganz ehrlich, ich bin da schon so viele Jahre dabei und selbst ich blicke nicht immer durch“, sagt Gashi lachend. Doch, wenn es um ihn selbst, um seine Kämpfe geht, da ist er immer voll im Bilde – und das muss er auch sein. Gashi promotet sich selbst, ist Kämpfer und Firma in einem. Da braucht es eine Familie, die voll dahinter steht – und die hat der-​Jährige. „Ich bin meiner Frau Kristina unendlich dankbar für ihre Unterstützung. Speziell in der Vorbereitung und Organisation auf die Kämpfe sitze ich häufig bisoderUhr vor dem“, sagt Gashi. Drei Söhne haben die beiden: Elija (), Liam () und Tommy (sieben Monate), für den Boxnachwuchs hat die Ein-​Mann-​Firma somit gleich selbst gesorgt.Italiener oder Argentinier

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

1 Minute 21 Sekunden Lesedauer

406 Aufrufe

14 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 69