Fest der Kampagne „Solidarität und Vielfalt – Deine Stimme gegen Rechts“

» Sonntag, 28. April 2019

Am Samstag hat die Kampagne „Schwäbisch Gmünd für Solidarität und Vielfalt“ ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Auch hier zeigte sich wieder einmal: In Schwäbisch Gmünd wird Vielfalt und bürgerschaftliches Engagement begeistert gelebt.

Rundbisinteressierte Gäste – ob sie zufällig über den Marktplatz schlenderten oder gezielt das bunte Fest ansteuerten – blieben, um sich an den zahlreichen Ständen zu informieren, sich bei der Jugendkulturinitiatie oder beim Bunten Hund und anderen zu stärken und das bunte Band der Vielfalt mitzugestalten. Die Akteure der Kampagne setzten an diesem Vormittag ein starkes Zeichen für Solidarität und Vielfalt und gegen Rechts. Die Rems-​Zeitung berichtet in der Montagausgabe.

