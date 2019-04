VfR Aalen steigt in die Fußball-​Regionalliga ab

» Sonntag, 28. April 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Schlipf

Dass dieses Spiel nach 0 : 2 später 2 : 4 gegen Uerdingen ausgegangen ist, hat weitreichende Folgen. Der VfR Aalen steigt ab und ob ein Nicolas Sessa in der kommenden Saison noch in der Regionalliga aufläuft ist mehr als fraglich. Ein Kevin Großkreutz beim KFC Uerdingen schon eher, denn seine besten Zeiten scheint er hinter sich zu haben.

VfR

25

3

7

3

8

VfR

30

VfR

3

3

2

Der VfR muss da raus aus dieser stärksten 3 . Liga aller Zeiten. Auf die Fans warten in der kommenden Saison, wenn man ketzerisch sein will, Kracher gegen Balingen und Pirmasens, wenn man es schönreden will aber auch durchaus interessante Begegnungen mit dem SSV Ulm, 1 . FC Saarbrücken oder Kickers Offenbach, auch alles Ex-​Bundesligisten die tief gefallen sind, aber eben auch aus dieser vierten Liga nicht rauskommen. Die Aalener, immerhin vor vier noch Jahren Zweitligist, können, nein müssen, die Planungen für Liga vier nun konkret angehen. Es wird Umstrukturierungen geben. Hermann Olschewski, Präsident Sport, hatte seinen Abgang schon angekündigt. Ab diesem Montag laufen die Gespräche (weiter). Spieler (keiner hat Vertrag für die Regionalliga) müssen her – wer bleibt: unklar.





Den ausführlichen Bericht sowie den Spielbericht und die Stimmen zum Abstieg des VfR lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Ein Attraktion bei dem vorerst letzten–Drittliga-​Spiel, bei dem es noch um was ging: Osayamen Osawa (). Dieser pfeilschnelle Stürmer hätte auch gut und gerne sechs statt drei Tore erzielen können, aufzuhalten war er nicht, nicht von Kapitän Clemens Schoppenhauer und nicht von Abwehrkollegen Torben Rehfeldt. „Der Junge läuftSekunden“, merkte–Trainer Rico Schmitt an, aufMeter wohlgemerkt und kommt mit seiner Antrittsschnelligkeit schon in Bereiche eines Supersprinters wie Usain Bolt.Es war auf jeden Fall die Pointe beim sportlichen Abstiegsspiel des, das ausgerechnet der Weltmeister Großkreutz und der schnellste Spieler der. Liga, ein „Unterschiedsspieler“ (Schmitt), vorbeischaute. In der. Liga möchten sie aber nicht bleiben. Ein Osawe könnte in der. Liga spielen, ein Großkreutz hat dies schon getan.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

1 Minute 35 Sekunden Lesedauer

183 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 68