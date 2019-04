Abitur an allgemeinbildenden Gymnasien

» Montag, 29. April 2019

Die Schüler an den beruflichen Gymnasien haben den schriftlichen Teil des Abiturs bereits seit dem 12 . April hinter sich, an den allgemein bildenden Gymnasien beginnt er am Dienstag, 30 . April. Wie immer mit dem Fach Deutsch.

50 500 Schülerinnen und Schüler nehmen 2019 in Baden-​Württemberg am Abitur teil, die Mehrzahl – 32 100 – an den allgemeinbildenden Gymnasien. 398 Schüler der letztgenannten Schulart kommenaus den Gymnasien aus Schwäbisch Gmünd und Umgebung.



Der weitere Abi-​Fahrplan steht in der RZ vom 30 . April.



Wie an den beruflichen werden die Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden GymnasienMinuten lang Zeit haben, sich ihren gewählten Themen zuzuwenden, vonbisUhr. Die Deutschprüfung – Einlesezeit und Bearbeitung – ist damit die längste der schriftlichen Prüfungen im Abitur überhaupt. Anstrengend sind sie alle.

