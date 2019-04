Nach dem Abstieg: So plant der VfR Aalen in der Regionalliga

» Montag, 29. April 2019

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Der Abstieg in die Fußball-​Regionalliga ist für den VfR Aalen zur bitteren Realität geworden. Über die gesamte Saison hinweg konnten Spiele mit deutlichem Chancenplus nicht in Punkte umgesetzt werden oder bereits sicher geglaubte Zähler gingen in den letzten Spielminuten verloren.

Trotz der aufkeimenden Hoffnung nach den Auswärtssiegen gegen bei Karlsruhe und Kaiserslautern und bis zuletzt vieler guter Spiele mit zahlreichen erspielten Torchancen konnten die erforderlichen Ergebnisse nicht erzielt werden.Alle Präsidiums– und Aufsichtsratsmitglieder stellen sich der Verantwortung der anstehenden Aufgaben, sind aber auch offen für weitere Mitglieder in den ehrenamtlichen Gremien. Bereits in den vergangenen Wochen haben sich die Verantwortlichen grundlegende Gedanken zur Neuausrichtung des Vereins in der Regionalliga gemacht und werden jetzt umgehend mit der operativen Umsetzung beginnen.Wie auch in den vergangenen Jahren wurden ab dem Jahreswechsel die Gespräche mit den bestehenden Sponsorenpartnern aufgenommen. Hierbei konnten bereits beide Szenarien der Ligazugehörigkeit unabhängig voneinander verhandelt und besprochen werden. DerAalen freut sich über die positive Resonanz auch für die Regionalliga und geht deshalb aktuell davon aus, dass ein Großteil der bisherigen Unterstützer erhalten bleibt. Die regionalen Partner und Sponsoren werden in der Regionalliga einen noch höheren Stellenwert in den Planungen des Vereins einnehmen, da TV-​Gelder, sowie Einnahmen aus der Liga-​Zentralvermarktung wegfallen werden.In Abhängigkeit der weiteren Unterstützung von Partnern, Sponsoren, Stadt und Lieferanten und dem so zustande kommenden Gesamtetat wird auch der Spieleretat definiert. Unstrittig ist, dass eine junge und hungrige Mannschaft, vorwiegend mit Spielern aus Süddeutschland, zusammengestellt werden soll. Auch Spieler der vereinseigenen Jugend sollen ein Bestandteil des nächstjährigen Kaders sein. Ausgehend von diesem Konzept werden sich das Präsidium und der Aufsichtsrat mit mehreren Trainern austauschen, erster Ansprechpartner wird hierbei der aktuelle Trainer desAalen, Rico Schmitt, sein. Aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen müssen auch die wirtschaftlichen Strukturen des Vereins der Regionalliga angepasst werden. Dies wird infrastrukturelle und personelle Themen, sowie auch Dienstleisterverträge und Lieferanten betreffen. Die Jugend des Vereins soll bei den anstehenden Umstrukturierungen so gut wie möglich verschont bleiben. Die nächsten Tage möchte derintensiv dazu nutzen, um schnellstmöglich Klarheit in allen Bereichen zu schaffen, um eine gute Grundlage für die Spielzeit/​zu legen.

