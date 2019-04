Staatssekretärin Kerstin Griese beeindruckt von a.l.s.o.

Montag, 29. April 2019

Das vielfältige und äußerst umfassende Angebot der a.l.s.o. in Schwäbisch Gmünd hat die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit und Soziales Kerstin Griese ( MdB ) sehr beeindruckt. Sie besuchte das Sozialunternehmen auf Einladung von Christian Lange ( MdB ).

Bei einem Rundgang durch die zahlreichen Räumlichkeiten dererläuterten Geschäftsführer Ali Nagelbach und Geschäftsführerin Karin Schwenk die unterschiedlichen Arbeitsfelder des Vereins. Dabei wurde klar, dass diesowohl Arbeits– und Ausbildungsplätze und Praktika bietet, als auch Projekte für Migranten, Langzeitarbeitslose und Alleinerziehende zu beruflichen Förderung, Bekämpfung von Armut und sozialer Inklusion. Ein Gespräch folgte, in welchem der neue Paragrafi, Sozialgesetzbuch II, thematisiert wurde. Was sich dabei verändert hat, können Sie am. April in der Rems-​Zeitung nachlesen.

