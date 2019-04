Wohnungsbrand in der Weißensteiner Straße

» Montag, 29. April 2019

Foto: gbr

Zu einem Wohnungsbrand in der Weißensteiner Straße rückte die Gmünder Feuerwehr kurz nach 18 Uhr aus. Zwei Personen wurden ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst zur Behandlung übergeben; sie waren offenbar nur leicht verletzt.

Der Brandherd war ein Möbelstück im Wohnzimmer. Über die Brandursache war am Brandort allerdings noch nichts Verbindliches zu erfahren. Das relativ kleine Feuer hatte die Feuerwehr, die innerhalb weniger Minuten nach dem Alarm am Einsatzort eintraf, im Nu gelöscht. Dennoch entstanden durch den Brand gewisse Schäden, so dass diese Wohnung zunächst nicht bewohnbar ist. Insgesamt warenFeuerwehrleute sowie mehrere Rettungswagen deszum Einsatzort geeilt.

