Blaulicht | Mittwoch, 03. April 2019 Mittwoch, 03. April 2019

Einbruch in Ladengeschäft am Stadtgarten

Galerie (1 Bild)

Ein Dieb brach am frühen Mittwochmorgen zwischen ein Uhr und drei Uhr in ein Ladengeschäft am Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd ein. Er beschädigte dabei zwei Fensterscheiben, wodurch rund tausend Euro Schaden entstanden. Anschließend entwendete er vorgefundenes Bargeld.

25

1

70

1

75

07171

3580

In Zusammenhang mit dem Einbruch fiel ein etwaJahre alter Mann auf, schlanke Statur, etwabisMeter groß, bekleidet mit rotem Kapuzenpulli, hellblauen Jeans sowie schwarzen Schuhen. Weitere Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Rems-Zeitung, Redaktion

20 Sekunden Lesedauer

86 Aufrufe

54 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 49