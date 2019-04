Konzert in St. Bernhard Heubach: Großer Gestaltungswillen

Kultur | Mittwoch, 03. April 2019 Mittwoch, 03. April 2019

Ein gebannt lauschendes Publikum in der bis auf den letzten Platz gefüllten St. Bernhard-​Kirche in Heubach verharrte nach den leisen Schlusstönen eines denkwürdigen Konzerts in Stille, bevor es lang anhaltenden Applaus spendete.

Das hatte bei diesem Konzert des Schüler-​Eltern-​Lehrer des Rosenstein-​Gymnasiums und des Motettenchors am Freitag seinen guten Grund: Florian Strasser, Pianist und Musiklehrer am Rosenstein-​Gymnasium, interpretierte im ersten Teil des Konzerts das. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven – für ein ideales Zusammenspiel mitten im Orchesterapparat positioniert. Im zweiten Teil des Konzerts präsentierten die Chöre die Messe in B des Beethovens-​Freunds Johann Nepomuk Hummel.

