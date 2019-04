Ostalb | Mittwoch, 03. April 2019 Mittwoch, 03. April 2019

Tipps: Wohin am Wochenende?

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-​Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder hilfreiche Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

Unsere Tipps führen diesmal nach Schwäbisch Hall, Göppingen, Giengen, Stuttgart und Ellwangen. Unter anderem lädt Michelbach bei Schwäbisch Hall am Samstag,. April, zum zweiten Volkslauf um den Drei-​Berge-​Cup ein. Start und Ziel für alle Wettbewerbe ist bei der Rudolf-​Then-​Halle. Die Laufdistanzen betragen/​km (Volksläufe),km (Walking),km (Schülerläufe) undkm (Bambiniläufe). Mehr über diese Veranstaltung und weitere Tipps lesen Sie im Lokalteil der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. April.

