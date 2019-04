Blaulicht | Mittwoch, 03. April 2019 Mittwoch, 03. April 2019

Trickdiebstahl in Spraitbach

Eine 73 -​jährige Frau fiel am Dienstagnachmittag in Spraitbach einer Trickdiebin zum Opfer. Die Diebin bettelte gegen 15 . 15 Uhr in der Mutlanger Straße und hielt einen Zettel in der Hand auf dem „gehörlos und taubstumm“ stand. Als die Seniorin der Frau zwei Euro geben wollte, griff die Diebin in die Geldbörse und entnahm selbst eine Münze.

Aber nicht nur das, denn zu Hause musste die Geschädigte feststellen, dassEuro fehlten. Die Diebin war etwaJahre alt, hatte lange schwarze Haare zum Zopf gebunden und war mit schwarzer Hose und schwarzem Mantel bekleidet. Weitere Hinweise auf die Frau nimmt der Polizeiposten in Spraitbach unter Telefon/​entgegen.

