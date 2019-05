Älterer Dame vor Discounter die Geldbörse entrissen

Einer älteren Dame ist am Montagnachmittag in der Buchstraße in Schwäbisch Gmünd ihre Geldbörse entrissen worden.

Am Montag gegen 13 . 30 Uhr war eine 61 Jahre alte Dame in einem Discountermarkt in der Buchstraße einkaufen. Als sie das Geschäft wieder verließ, näherte sich von hinten ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad, entriss der Frau ihren Geldbeutel und flüchtete in Richtung Schindelackerweg. Der Mann war etwa 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1 , 60 bis 1 , 70 Meter groß. Zur Tatzeit trug der Mann eine dunkelblaue Jacke und eine dunkle Mütze.







Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 0 71 71 358 – 0 zu melden.

