Deutsch-​Abi 2019

» Dienstag, 30. April 2019

Foto: rogy

Deutsch-​Abitur ohne „Homo Faber“? Tatsächlich, das ist möglich. Für 32 100 Schülerinnen und Schüler an den allgemein bildenden Gymnasien, darunter knapp 400 aus Schwäbisch Gmünd und Umgebung, begann am Dienstag die schriftliche Abiturprüfung mit dem Fach Deutsch.

Die fünf Themen dürften den Erwartungen entsprochen haben, die Prüflinge waren darauf vorbereitet. Interessant die kompliziert gewordene Vorbereitung – eine Folge des von der Kultusministeronferenz 2017 vereinbarten Aufgabenpools, mehr noch aber Konsequenz aus zwei Einbrüchen in Schulen – 2017 in Stuttgart, 2018 in Goslar –, bei denen Abituraufgaben erbeutet worden waren.





Wie die Themen lauteten und wie deren Verteilung an die Gymnasien erfolgte, steht in der Rems-​Zeitung vom 2 . Mai.



Reinhard Wagenblast

27 Sekunden Lesedauer

372 Aufrufe

9 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 55