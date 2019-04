FC Durlangen: Highlight der Vereinsgeschichte

„Es ist das größte Highlight für den FC Durlangen. Noch nie stand der FCD in einem Pokalhalbfinale. Wir wollen mit dem ganzen Dorf dieses Halbfinale genießen und ins Finale einziehen“, sagt FCD-​Trainer Soner Nergiz. An diesem Mittwoch ( 15 Uhr) trifft der A-​Liga-​Aufsteiger auf den Bezirksligisten FV Unterkochen.

Die Saison in der Kreisliga A verläuft für den Aufsteiger FC Durlangen super. Das Ziel Klassenerhalt dürfte bereits in trockenen Tüchern sein, auch wenn rechnerisch noch ein paar Zähler fehlen. Als Sechster blickt der FC Durlangen aber nach vorne und schaut nicht mehr in den Rückspiegel: „Platz fünf ist bis zum Saisonende möglich“, erklärt Soner Nergiz. Mit diesem Selbstvertrauen im Rücken steht an diesem Mittwoch vor heimischem Publikum nun das Bezirkspokal-​Halbfinale auf dem Programm. Für den Verein ist es ein historischer Höhepunkt, stand der FCD noch nie in einem Halbfinale. „Wir stehen verdient im Halbfinale, nachdem wir einige Favoriten ausgeschaltet haben. Für uns ist es das größte Spiel in dieser Saison. Wir haben das ganze Dorf mobilisiert. Mittwoch wird es für den FV Unterkochen nicht einfach, in Durlangen zu gewinnen“, äußert sich Nergiz.





