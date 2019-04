Normannia Gmünd bittet zum Kellerduell schlechthin

» Dienstag, 30. April 2019

Das dritte Spiel binnen einer Woche steht für den Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd an diesem Mittwoch ( 14 Uhr) an. Nach zwei Niederlagen gegen Pforzheim ( 0 : 4 ) und Villingen ( 0 : 1 ) und dem damit einhergehenden Abrutschen auf den 17 . Tabellenplatz möchte die Mannschaft von Holger Traub nun gegen das Schlusslicht SV Spielberg endlich mal wieder einen Sieg landen.

Die Spiele vom vergangenen Wochenende von Spielberg und der Normannia sind ein wenig miteinander zu vergleichen. Sowohl die Spielberger ( 3 : 5 gegen den Bahlinger SC) als auch die Normannia können mit ihrer Leistung, nicht aber natürlich mit dem Ergebnis zufrieden sein. „Gegen Bahlingen überhaupt drei Tore zu schießen ist schon enorm. Aber nach einem 0 : 3 wieder auszugleichen, das zeugt von großer Moral“, lobt auch Traub den kommenden Gegner, gegen den man im Hinspiel nach 0 : 2 noch spät ( 84 ., 90 .) zum 2 : 2 ausgleichen konnte. Mit der Leistung seiner Mannschaft zeigte er sich in Villingen absolut einverstanden. „Die Performance hat mich stolz gemacht. Wir haben aber dennoch verloren und brauchen deswegen nichts schönzureden.“









FCN –Trainer Holger Traub









Dann hatte Germania Friedrichstal am Freitagabend bereits gegen den FC Nöttingen mit 3 : 0 gewonnen und damit die Normannia in der Tabelle überflügelt. Traub: „Das hat mir schon kurzzeitig die Stimmung verhagelt, das muss ich zugeben.“ Somit wird die Partie am Mittwoch zwischen Gmünd und Spielberg zum Kellerduell schlechthin.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



