Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 04. April 2019 Donnerstag, 04. April 2019

„Friday for Future Ostalb“ dieses Mal mit Demonstrationszug

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

An diesem Freitag finden wieder Proteste des Aktionsbündnisses „Fridays for Future Ostalb“ in Schwäbisch Gmünd statt. Die Demonstration für verantwortungsvolle Klimapolitik wird wieder um 14 Uhr vor dem Gmünder Rathaus beginnen, neu ist der anschließende Demonstrationszug.

„Wir haben es geschafft, den Klimawandel verstärkt in die Öffentlichkeit zu rücken. Trotzdem müssen wir jetzt weiter demonstrieren, denn wenn wir dies nicht tun, wird der Klimawandel nur zur Kenntnis genommen und nicht dagegen vorgegangen. Vielen Menschen ist noch nicht bewusst, dass der Klimawandel und die daraus resultierende Erderwärmung nicht mehr aufzuhalten sein werden, wenn wir jetzt nicht handeln“, meint Tim-​Luka Schwab vom Aktionsbündnis „Fridays for Future Ostalb“. „Deshalb rufen wir alle Schüler/​innen sowie Bürger/​innen auf, sich an den Protesten zu beteiligen“, so Laura Weber, Mögglingen.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Gerold Bauer

