Gewerbetage in Lorch

Foto: Eduard Kessler

Am Samstag und Sonntag, 6 . und 7 . April, finden die dritten Lorcher Gewerbetage statt. Selbstverständlich wartet auch bei der dritten Veranstaltung wieder ein buntes Rahmenprogramm auf die Besucher.

Die Gewerbetage finden in diesem Jahr erstmals in der Lorcher Innenstadt statt – und zwar am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Insgesamt 42 Teilnehmer zählt die Veranstaltung in diesem Jahr. Die einzelnen Betriebe stellen sich ausführlich vor und geben natürlich Einblicke in ihr Leistungsspektrum.







Mehr über die Gewerbetage lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag, 5 . April — unter anderem mit einem großen Aussteller-​Verzeichnis.

