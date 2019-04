Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 04. April 2019 Donnerstag, 04. April 2019

Neuer Wohnraum entsteht in Gmünd im Osten und im Westen

„Weißt Du vielleicht , wo eine Wohnung frei wird?“ Solche Fragen bekommen Gmünder immer wieder gestellt. Denn nicht nur in den Ballungsräumen, sondern auch auf der Ostalb ist freier Wohnraum Mangelware. Vor diesem Hintergrund freut sich der Gemeinderat, dass in der Weststadt und in Hussenhofen Platz zum Wohnen entsteht.

Im Hinblick darauf, dass auf dem „Brücke“-Areal und dem Grundstück der Gaststätte „Römerkastell“ in insgesamt zehn neuen Häusern 90 Wohneinheiten entstehen, sprach Oberbürgermeister Richard Arnold von einem „guten Projekt“, als der Bau– und Umweltausschuss über den bevorstehenden Satzungsbeschluss für den eigens dafür aufgestellten Bebauungsplan „Eugen-​Bolz-​Straße“ beriet. Es wurde auch darüber gesprochen, ob die geplante Gebäudehöhe angemessen oder überzogen ist. In Hussenhofen wird in der Teckstraße ein kleines Neubaugebiet ausgewiesen.







