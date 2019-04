Blaulicht | Donnerstag, 04. April 2019 Donnerstag, 04. April 2019

Trickbetrügerin in Lorch

Galerie (1 Bild)

Gegen 12 . 30 Uhr am Mittwochmittag saß ein 74 -​Jähriger in seinem Fahrzeug, das in der Stuttgarter Straße in Lorch abgestellt war. Eine ihm unbekannte Frau öffnete die Beifahrertüre, beugte sich in den Pkw und hielt dem Mann ein Schreiben vor, auf dem um eine Spende für Schwerbehinderte gebeten wurde.

74

20

25

07172

7315

Der hilfsbereite Mann zückte seinen Geldbeutel und gab der Frau einen Fünf-​Euro-​Schein. Anschließend unterschrieb er auf der Kladde, die ihm die Trickdiebin entgegen streckte. „Äußerst dankbar“ umarmte die Frau den-​Jährigen und ging dann in unbekannte Richtung davon. Erst am nächsten Morgen stellte der Mann fest, dass seine goldene Halskette und sein Ehering, der ebenfalls aus Gold ist, verschwunden waren. Die mutmaßliche Täterin ist ca.bisJahre alt und hat schulterlange dunkle Haare. Die Frau mit dunklem Teint sprach offenbar nur gebrochen Deutsch. Hinweise auf die Unbekannte, bzw. den Verbleib der entwendeten Schmuckstücke nimmt der Polizeiposten Lorch, Tel.:/​entgegen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Rems-Zeitung, Redaktion

37 Sekunden Lesedauer

115 Aufrufe

45 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 77