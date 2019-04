Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 04. April 2019 Donnerstag, 04. April 2019

Wie neugeboren: die „Alte Schmiede“

Fast schon zur Ruine geworden, ist ein markantes Gebäude aus dem 16 . Jahrhundert zu einer Zierde der Altstadt geworden: die Alte Schmiede neben dem Schmiedturm.

Bewohnt wird die Alte Schmiede schon seit einem Monat, aber die Monteure bauten das Gerüst erst dieser Tage ab. Die letzten 15 Jahre war es unbewohnt, unbeheizt und an der südöstlichen Flanke durchfeuchtet und aufgerissen. Die Ecke drohte gar abzubrechen. Das Haus wurde schließlich von der Firma GEWE-​Immobilien gekauft, die in Schwäbisch Gmünd schon eine ganze Reihe von alten Häusern vorbildlich saniert hat. Auch die Alte Schmiede wurde in enger Abstimmung mit dem städtischen Denkmalschutz seit einem Jahr gerichtet, „ich kann die Zusammenarbeit nur loben“, sagt Projektleiterin Angela Schestag.





Wie es in der Umgebung des Schmiedturms weitergeht, steht in der RZ vom 5 . April.







