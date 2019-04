Schwäbisch Gmünd | Freitag, 05. April 2019 Freitag, 05. April 2019

Gmünder Open-​Stage-​Reihe

Foto: Susi Karl

Das Konzept der Open-​Stage-​Reihe hat sich in vielen Städten bewährt und ist längst auch in Gmünd ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens geworden. Am kommenden Dienstag laden Joe Maurer und Kevin Roth abermals in den Leuchtturm ein, ehe sie sich in die Sommerpause verabschieden.

Es sind mehrere Faktoren, die dafür sorgen, dass die Open-​Stage-​Reihe immer wieder aufs Neue für Begeisterung sorgt. Bei Auftretenden und Zuschauern gleichermaßen. Jene, die schon seit Jahren hierher in die Lorcher Straßekommen, gehören ebenso zu den Open-​Stage-​Besuchern wie jene, die neu hinzustoßen. Von der Open-​Stage-​Reihe berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.

