Schwäbisch Gmünd | Freitag, 05. April 2019 Freitag, 05. April 2019

Arbeitskreis Mobilität und Verkehr fordert Radschutzstreifen bei B 298

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Hier und da wurden die Möglichkeiten für Radfahrer in der Stadt verbessert, doch noch ist es vieles, was die Mitglieder des Arbeitskreises Mobilität und Verkehr beschäftigt. Ihr größtes Anliegen: Ein Radschutzstreifen entlang der B 298 . Denn allzu viel hat sich ihrer Ansicht nach im Bauernhölzle zwischen Gmünd und Mutlangen nicht getan.

2018

298

Im Sommersah es noch ganz danach aus, als neige sich die Diskussion rund um den Radweg im Bauernhölzle dem Ende zu. Anfang Juli wurde der Weg in seinem mittleren Teil einschließlich des kurvigen Steilstücks am Brunnen repariert. Spaziergänger und Radfahrer stellten mit Freude fest, dass durch das Baubetriebsamt ein komplett neuer wassergebundener Belag hergestellt und mit einer Walze geglättet und verdichtet wurde. Doch wer glaubte, die Stadt wird ihr Vorhaben, den Weg komplett zu asphaltieren, bald umsetzen, der wurde eines besseren belehrt: Passiert ist bis heute nichts. Welche Alternativen die Radfahrer nutzen und warum ihnen ein Radschutzstreifen entlang der Bam liebsten wäre, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

»Arbeitskreis Mobilität und Verkehr fordert Radschutzstreifen bei B 298« teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Nicole Beuther

41 Sekunden Lesedauer

86 Aufrufe

45 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 61